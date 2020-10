NRW: Streik im Nahverkehr gestartet! HIER bleiben Busse und Bahnen heute stehen

NRW: Wie hier in Frankfurt am Dienstag stehen am Donnerstag Busse und Bahnen in vielen NRW-Städten still.

Pendler in NRW müssen am Donnerstag ganz stark sein. In viele Städten drohen erneut Streiks im öffentlichen Nahverkehr.

Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder in NRW zu einem ganztägigen Streik am Donnerstag aufgerufen. Deshalb fallen am Donnerstag viele Busse und Bahnen aus.

NRW: ÖPNV-Streik hat begonnen – HIER fahren keine Busse und Bahnen

Betroffen sind nahezu alle Nahverkehrsstrecken in NRW. Unter anderem beteiligen sich folgende Verkehrsbetriebe am Warnstreik am Donnerstag:

Rheinbahn in Düsseldorf

Kölner Verkehrsbetriebe

DSW in Dortmund

Bogestra in Bochum

Stoag in Oberhausen

Duisburger Verkehrsgesellschaft

Bahnen in Monheim

Stadtwerke Solingen

Verkehrsbetriebe Remscheid

Rhein Erft Verkehrsgesellschaft

Stadtwerke Krefeld

NEW Mönchengladbach

Niag am Niederrhein

Wupsi Leverkusen

WSW mobil in Wuppertal

Stadtwerke Bonn

Vestische Straßenbahnen

Stadtwerke Münster

Das steckt hinter dem Streik

Hintergrund des Warnstreiks ist die Forderung von Verdi nach einem bundesweiten Rahmentarifvertrag für ihre rund 87.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr. Die Arbeitgeber seien auch nach dem Warnstreik vom vergangenen Dienstag weiter nicht zu Verhandlungen über einen bundesweiten Tarifvertrag bereit, begründete Verdi den erneuten Streikaufruf. Die Gewerkschaft verlangt bundesweit einheitliche Regelungen beim Ausgleich von Überstunden, den Zulagen für Schichtdienste sowie der Nachwuchsförderung.

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu Warnstreiks.

Zum Warnstreik seien alle Betriebe aufgerufen, die unter den Tarifvertrag des Nahverkehrs in NRW fallen, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft. Gestreikt werden solle von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Die Beschäftigten hätten am vergangenen Dienstag gezeigt, dass sie bereit seien, in großer Zahl in den Warnstreik zu treten. Sofern am Donnerstag Teile des ÖPNV zur Verfügung stünden, würden die Kapazitäten aber deutlich eingeschränkt sein.

ÖPNV am Donnerstag auch in Dortmund stark eingeschränkt

„Für die Nutzer des ÖPNV in Dortmund bedeutet das, dass sämtliche Stadtbahn- und Buslinien am Donnerstag nicht fahren werden“, teilten de Dortmunder Stadtwerke am Montagmittag mit. Dies gelte vom Betriebsbeginn (ca. 3.30 Uhr) bis Betriebsende (ca. 1.30 Uhr am Freitag).

Vom Streik nicht betroffen sind die Nahverkehrszüge und S-Bahn-Linien in ganz NRW.

Essen: Verdi ruft zum Streik an Schulen auf

Die Geschäftsführung von Verdi im Bezirk Ruhr-West teilte am Montag mit, den Warnstreik auch auf die Schulen in Essen auszuweiten. Damit richte man sich an Erzieher im OGS-Betrieb an Grundschulen, Schulhausmeister, Schulsekretäre sowie Schulsozialarbeiter. „Es muss damit gerechnet werden, dass es zu Schulschließungen in diesem Bereich kommt“, teilte Verdi mit.



„Die Empörung und Verärgerung der Beschäftigten ist auch in diesen Bereichen über den aktuellen Stand in der Tarifverhandlung sehr groß“, so Bezirksgeschäftsführerin Henrike Eickholt. „Es muss damit zu rechnen sein, dass es eine sehr hohe Streikbeteiligung der Beschäftigten gibt.“ (at)