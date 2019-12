NRW: Straßenbahn-Fahrer bricht während der Fahrt zusammen – Zug rast unkontrolliert durch die Stadt

Bonn. Schlimmer Notfall in der Nacht zum Sonntag in einer Straßenbahn in Bonn (NRW)!

Während der Fahrt ist der Fahrer (47) des Zuges ohnmächtig geworden, der Zug fuhr von Bonn in Richtung Siegburg (NRW) ungebremst weiter. Mehrere Notrufe von Fahrgästen gingen bei der Polizei ein. Nach Polizeiangaben berichteten die Passagiere, dass der Mann nicht mehr ansprechbar sei.

Der Zug fuhr unkontrolliert an mehreren Haltestellen vorbei. Zeugen zufolge konnte der Zug auch nicht durch das Betätigen der Notbremsen gestoppt werden.

NRW: Straßenbahn fährt ohne Kontrolle durch Bonn

Eine Frau stand während der Fahrt durchgehend in Kontakt zu einem Beamten der Einsatzleitstelle und schilderte die aktuelle Situation. Mit Rücksprache der Bonner Stadtwerke gaben die Beamten den Zeugen die Anweisung, die Fahrerkabine gewaltsam zu öffnen.

---------------------------

---------------------------

Unter Anleitung der Einsatzleitstelle konnten die Fahrgäste den Zug im Bereich der Haltestelle „Adelheidistraße“ stoppen. Verletzt wurde niemand.

Der kollabierte Straßenbahnfahrer konnte durch die alarmierten Rettungskräfte vor Ort behandelt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. (jg)