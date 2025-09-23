Schuss vor Stichwahl in NRW! Bürgermeister unter Polizeischutz

Schockierender Vorfall vor den Stichwahlen in NRW, die am Sonntag (28. September) stattfinden werden. Unbekannte haben das Haus von Alexander Biber (41), der erneut als Bürgermeister der Stadt Troisdorf kandidiert, angegriffen.

Sein Fenster wurde mit einer Metallkugel beschossen. Nach Angaben des „WDR“ soll das Geschoss mit einer Zwille, also nicht mit einer scharfen Schusswaffe, abgefeuert worden sein. Die Behörden zogen umgehend Konsequenzen.

NRW-Politiker vor Stichwahl unter Polizeischutz

Die Polizei stuft Biber als gefährdete Person ein und stellte ihn unter Polizeischutz. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang unklar.

++ Wahlpanne vor OB-Stichwahl im Ruhrgebiet – das musst du jetzt wissen ++

Weil ein politisches Motiv nach Angaben der Behörden nicht auszuschließen sei, ist auch der Staatsschutz Bonn in die Ermittlungen eingeschaltet. Wie die Stadt Troisdorf bekanntgab, werden Biber bei öffentlichen Auftritten vorerst Polizeibeamte zur Seite gestellt.

Angriff auf Bürgermeister-Kandidat Alexander Biber (CDU) vor der Stichwahl in Troisdorf. Foto: IMAGO/Manngold

Mehr Themen:

Am Sonntag tritt der CDU-Politiker gegen den SPD-Kandidaten René Wirtz (48) bei der Stichwahl für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Troisdorf an.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.