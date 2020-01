NRW: Stau-Chaos auf den Autobahn++ Über 300 Kilometer ++ HIER ist es besonders schlimm

NRW. Die Autofahrer müssen am Montagmorgen auf den Autobahnen in NRW reichlich Geduld mitbringen. Denn es staut sich auf insgesamt 354 Kilometern in NRW (Stand 8.37 Uhr).

Auf der A1 Münster Richtung Dortmund ab es einen Unfall. Dort schaut es sich auf zehn Kilometern zwischen Ascheberg und dem Kamener Kreuz. Dort müsst ihr 30 Minuten mehr einplanen.

Besonders hart trifft es die Autofahrer auf der A2 Dortmund Richtung Oberhausen. Hier gibt es zwischen Gladbeck-Ellinghorst und Kreuz Oberhausen acht Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten auf der A3. 45 Minuten mehr musst du dort einplanen.





Im Ruhrpott sieht es nicht besser aus. Auf der A40 in Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Winkhausen und dem Kreuz Kaiserberg stehen die Autofahrer auf neun Kilometern. Auch dort dauert es 45 Minuten länger.

Richtig lange dauert es auch auf der A43 Richtung Wuppertal. Zwischen Marl-Sinsen und Bochum Gerthe staut es sich hier auf 15 Kilometern. Dort seid ihr auch 45 Minuten länger unterwegs.

Gleiches auf der A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Neersten und Flughafenbrücke in NRW. Auch hier gibt es 15 Kilometer Stau, plus 45 Minuten wegen Bergungsarbeiten.

NRW: A57 besonders betroffen

Starke Nerven brauchen auch die Autofahrer auf der A52 in NRW. Bei Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Neersen und Büderich staut es sich auf 15 Kilometern. Dort seid ihr 45 Minuten länger unterwegs.

Auf der A57 in NRW stockt es gleich an drei Stellen. In Nijmegen Richtung Krefeld zwischen Sonsbeck und Alpen gibt es drei Kilometer lang stockenden Verkehr. Dort seid ihr zehn Minuten länger unterwegs. Ganze 45 Minuten braucht ihr länger auf der A57 Nijmegen Richtung Köln. Zwischen Kreuz Moers und dem Kreuz Meerbusch gibt es zehn Kilometer Stau.

In gleicher Richtung müsst ihr zwischen Köln-Chorweiler und dem Dreieck Neuss-Süd mit 20 Minuten mehr Fahrtzeit rechnen. Dort gibt es zehn Kilometer stockenden Verkehr. Teilweise bis zu 357 Kilometern Stau meldet der WDR am Montagmorgen.

NRW: Brückenüberpüfung auf der A46

Ab 9 Uhr kann es auch auf der A46 richtig ungemütlich werden. Denn dort wird im Autobahnkreuz Wuppertal-Nord die Verbindung von der A46 und B 326 auf die A43 in Richtung Recklinghausen gesperrt. Grund: Brückenüberpüfung. Die soll aber noch im Laufe des Tages abgeschlossen werden. (ldi)