NRW-Städte greifen durch – es geht um den Schulweg der Kinder

In NRW nimmt die Zahl der sogenannten Schulstraßen zu, auch wenn sie noch auf niedrigem Niveau liegt. Vor rund 50 der 2.800 Grundschulen wird der Verkehr während der Bring- und Abholzeiten durch Straßensperrungen reduziert.

Bis Jahresende sollen aber landesweit 21 weitere Schulstraßen eingerichtet werden.

Schulstraßen fördern Sicherheit in NRW

Verkehrsminister Oliver Krischer betont: „Schulstraßen sorgen dafür, dass Kinder den Schulweg sicherer und selbstständiger zurücklegen können. Der deutliche Zuwachs zeigt, dass immer mehr Kommunen dieses Konzept aufgreifen und erfolgreich umsetzen.“ Jede weitere Schulstraße sei ein Gewinn für Sicherheit, Eigenständigkeit und die Lebensqualität im Wohnumfeld.

Ein 2024 erlassener Erlass ermöglicht Städten und Gemeinden in NRW die rechtssichere Einrichtung von Schulstraßen. Handlungsempfehlungen wie zusätzliche Elternhaltestellen helfen, das Problem der „Elterntaxis“ zu reduzieren. Ziel ist, dass Kinder selbst den letzten Teil ihres Schulwegs bewältigen und nicht direkt bis zum Schulhof gefahren werden.

Vorteile der Schulstraßen in NRW

Dank der Schulstraßen werden Schulwege für Kinder, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Tretroller, deutlich sicherer. Laut dem NRW-Verkehrsministerium bringt das neben mehr Verkehrssicherheit auch Vorteile wie mehr Bewegung und Selbstständigkeit bei Kindern. Dies verbessert nicht nur ihre Schulwege, sondern stärkt auch ihre Eigenverantwortung.

Die steigende Zahl an Schulstraßen in NRW zeigt das Interesse der Kommunen an sicheren Schulwegen. Städte und Gemeinden profitieren von höherer Lebensqualität, weniger Verkehr und sichereren Schulumfeldern. Mit weiteren Maßnahmen und klaren Konzepten könnte das Projekt in Nordrhein-Westfalen noch mehr Fahrt aufnehmen. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.