NRW: Stadt Krefeld will Radweg einweihen – als es losgehen soll, trauen sie ihren Augen nicht

Krefeld. In NRW entstehen derzeit immer mehr Radwege, so auch in der Stadt Krefeld. Am Sonntag sollte dort ein neues Teilstück eines großen Projekt im Verlauf des Dießemer Bruchs feierlich eröffnet werden. Doch als die Radfahrer den Radweg erblickten, trauen sie ihren Augen kaum.

NRW: Stadt Krefeld will Radweg einweihen

Bereits am Morgen erreichte die Polizei die Mitteilung, dass entlang des neuen Radwegs rund 30 Bäume abgesägt worden seien.

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte die Stämme der Bäume durchgesägt. Sie wurden von der Stadt Krefeld erst frisch an der Strecke angepflanzt.

Außerdem wurden Graffities auf die Fahrbahn gesprüht. Offenbar ein Protest gegen die neue Radstrecke.

Großer Schaden für die Stadt Krefeld

Die Stadt beziffert den Schaden auf etwa 50.000 Euro, berichtet der „WDR“. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Hast du zufällig etwas beobachtet? Dann melde sich bei der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/6340. (mia)