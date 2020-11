NRW: Stadt hängt Corona-Plakate auf – das Design macht Anwohner fassungslos: „Geht mal gar nicht“

Herne. In NRW sehen wir sie überall: Corona-Hinweisschilder. Sie sollen uns an die Maskenpflicht in Fußgängerzonen, den Abstand zu anderen und die weiteren Maßnahmen erinnern. In der NRW-Stadt Herne sorgt nun aber so ein Banner für fassungslose Gesichter.

Dabei geht es aber nicht um das, was auf dem Plakat steht – sondern um das Design. Insgesamt 107 Banner mit dem Claim „Corona ist ernst. Disziplin ist einfach.“ wurden im Herner Stadtgebiet aufgehangen. Sie hängen an Schulen, Kitas, Straßen, Gebäuden und dem Rathaus.

NRW: Farb-Design erinnert an DIESE Partei

Die Banner in der NRW-Stadt Herne sind auf Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Bulgarisch und Arabisch verfasst. Auch soll es mehrsprachige Lautsprecher-Durchsagen durch die Feuerwehr Herne geben.

„Mit der Kampagne sollen Menschen angesprochen werden, die wir über die klassischen Medien und die städtischen Informationskanäle nicht erreichen“, erklären Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und Stadtmarketing-Geschäftsführer Holger Wennrich.

An sich eine gute Sache, um Corona in NRW den Kampf anzusagen. Doch viele regen sich über Banner auf.

Auf Facebook präsentierte die Stadt Herne ein Foto davon. Direkt hagelt es Kritik. Denn das Design – blauer Hintergrund, weiße Schrift, rote Formen – erinnert die Menschen ganz stark an die Plakate der AfD.

Hier einige Kommentare:

„Also die Banner hätte man schöner und besser lesbar machen können. Außerdem ist die Farbwahl speziell, erinnert leider an eine spezielle Partei!“

„Warum hat man bei der Wahl der Plakatfarben nicht besser nachgedacht?? ist schon komisch, welche Assoziationen diese Farben hervorrufen.“

„Ein bisschen spät und die Farben sind auch ziemlich doof gewählt.“

„Die Farben des Plakats gehen mal gar nicht. Das Geld hätte man zum Beispiel in die Obdachlosenhilfe investieren können.“

NRW: Das sagt die Stadt Herne zu der Kritik

Die Stadt Herne kann die Farbauswahl der Corona-Banner begründen, erklärt auf Nachfrage von DER WESTEN: „Die Farbwahl ist einfach erklärt. Der Blauton ist dem Markenlogo der Stadt Herne entlehnt. Die Farbe Blau wurde ausgewählt, weil die Kampagne darauf abzielt, die Gebote ‚Abstand halten‘ und ‚Maske tragen‘ zu kommunizieren. Blau ist als Farbe für Gebotszeichen international verbreitet. Rot wurde als Signalfarbe eingesetzt, um die Dringlichkeit des Appells zu verstärken“, so ein Stadt-Sprecher.

So soll es keine Absicht gewesen sein, dass das Banner-Design an das der AfD erinnert.

„Unsere Kampagne ruft die Dringlichkeit in Erinnerung, sich an die Abstandsregeln zu halten und Alltagsmasken zu tragen. Gerade nach langen Monaten der Corona-Regeln ist es wichtig, gut sichtbar darauf hinzuweisen, dass diese Regeln weiterhin gelten. Damit treten wir aktiv gegen mögliche Ermüdungserscheinungen an“, betont der Sprecher der NRW-Stadt Herne. (ldi)