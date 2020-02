NRW: Spaziergänger finden tote Frau – Beamte haben diesen schlimmen Verdacht

Bielefeld. Schock-Moment am Morgen! Spaziergänger in Bielefeld (NRW) haben am Mittwoch eine leblose Frau an einem Bachlauf entdeckt.

NRW: Tote Frau gefunden

Die tote Frau wurde um 8.20 Uhr von Passanten in Bielefeld-Milse (NRW) an der Wiesenstraße gefunden, die die Polizei informierten.

Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus.

Die Identität der Frau ist bisher unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Hundertschaft soll am Nachmittag Spuren vor Ort suchen und sichern.

NRW: Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus

Die Kriminalbeamten müssen auch raus finden, ob der Fundort der Leiche auch der Tatort ist. Auch Diensthunde kommen zum Einsatz.

Die Kriminalpolizei ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu einem Tötungsdelikt.

Um die vielen offenen Fragen zu klären, suchen die Ermittler Zeugen: Wer hat etwas beobachtet, wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise an das Kriminalkommissariat 11: 0521 / 545 - 0