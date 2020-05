NRW: Spaziergänger finden schwer verletzten Mann am Waldrand – war DAS der Auslöser für die Bluttat?

Schock in Königsforst (NRW)!

Spaziergänger haben vergangenen Sonntagabend einen schwer verletzten Mann am Waldrand in Rath/Heumar bei Köln gefunden. Jetzt gibt es einen dringenden Verdacht.

NRW: Spaziergänger finden schwer verletzten Mann im Wald - Auslöser offenbar klar

Der 36-jährige Mann hatte lebensgefährliche Verletzungen, sodass die Spaziergänger Rettungskräfte alarmierten. Diese brachten den Mann in eine Klinik in NRW, in der er notoperiert werden musste. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag in einer Polizeimeldung mit.

Als der 36-Jährige später vernehmungsfähig war, erzählte er der Polizei, dass er sich gegen 19.30 Uhr mit einem 33-jährigen Niederländer nahe der Rösrather Straße getroffen hatte.

Die beiden Männer wollten sich über einen Beziehungsstreit aussprechen. Doch plötzlich griff der 33-Jährige sein Opfer an, verletzte es lebensgefährlich und ließ es in dem Waldstück zurück.

Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl

Der Auslöser für die gewaltsame Tat scheint damit klar zu sein. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach dem 33-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Er gilt als dringend Tatverdächtiger.

Zunächst ermittelte die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft stufte die Tat allerdings als versuchtes Tötungsdelikt ein und erwirkte einen Haftbefehl gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen dauern weiter an. (nk)