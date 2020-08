NRW: Spaziergänger finden Leiche – dann kommt Furchterregendes heraus

In NRW wurde ein toter Mann gefunden. Seine Identität ist noch ungeklärt.

Furchtbarer Fund an einem Bahnhof in der Nähe von Bonn (NRW)!

Dort sind Spaziergänger auf die Leiche eines Mannes gestoßen – offenbar handelt es sich um ein Tötungsdelikt.

NRW: Spaziergänger entdecken tote Person

Die Zeugen entdeckten die Leiche am Sonntagmorgen in einem Waldstück am Bahnhof Eitorf-Merten bei Bonn (NRW).

Der Tote war mit Ästen abgedeckt und hatte offenbar schon länger in dem schmalen Bachlauf auf dem unübersichtlichen Gelände gelegen – seine Identität ist noch nicht geklärt.

NRW: Mordkommission ermittelt

Dagegen hat sich der anfängliche Verdacht der Polizeibeamten bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Das bestätigte die rechtsmedizinische Untersuchung am Montag.

Demnach wurden Anzeichen von Gewalteinwirkungen an dem Leichnam festgestellt. Die Identität des Mannes ist jedoch weiter ungeklärt.

Ermittler der Mordkommission in Bonn (NRW) bitten Zeugen, die in den letzten Tagen und Wochen Verdächtiges am Tatort beobachtet haben, sich bei der Polizei Bonn unter 0228-150 zu melden.