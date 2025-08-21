In NRW ist es schon wieder soweit – für viele wird es jetzt richtig stressig!

Die Sommerferien neigen sich in einigen Bundesländern dem Ende zu, und für viele Reisende bedeutet das: Rückkehr aus dem Urlaub. Doch während die einen mit schönen Erinnerungen im Gepäck die Heimreise antreten, starten andere erst jetzt in ihre wohlverdiente Auszeit. Dieses Zusammentreffen von Rückreise- und Urlaubsverkehr sorgt zu dieser Jahreszeit traditionell für volle Autobahnen und lange Staus. Insbesondere in NRW und weiteren betroffenen Regionen wird der Verkehr an diesem und am kommenden Wochenende zur Geduldsprobe.

Schon jetzt warnt der ADAC vor einem besonders hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen. Rückreisende und Urlauber müssen sich darauf einstellen, dass der Höhepunkt des Reiseverkehrs vor allem Freitagnachmittag, Samstagvormittag sowie Sonntagnachmittag erreicht wird. Stress und Verzögerungen lassen sich kaum vermeiden – besonders auf den großen Rückreiserouten. Immer wieder wird dabei auch NRW, als eines der bevölkerungsreichsten Bundesländer, vom Verkehr dicht gemacht.

Hohe Belastung trotz Ferienende in NRW

Die Situation verschärft sich, da die Sommerferien nicht nur in NRW, sondern auch in Teilen Norddeutschlands, Österreich und den Niederlanden enden. Das führt auf den Straßen zu einem europaweiten Verkehrschaos. Trotzdem gibt es eine gute Nachricht: Reisende, die erst jetzt ihren Urlaub antreten, haben deutlich bessere Chancen, ohne größere Störungen ans Ziel zu gelangen. Doch Vorsicht ist geboten: Baustellen und Engstellen, von denen es aktuell rund 1250 auf den deutschen Autobahnen gibt, könnten auch für sie zu einem Hindernis werden.

Die Belastung bleibt jedoch nicht nur an NRW oder den Hauptreiserouten hängen. Viele Landkreise entlang der Autobahnen A8 und A93 leiden zusätzlich unter starkem Ausweichverkehr. Um den Durchgangsverkehr zu reduzieren und die Lage zu entspannen, gelten in Bayern bis zum Ende der Sommerferien sogar Durchfahrtsverbote auf den Parallelstraßen. Trotz all dieser Maßnahmen wird NRW weiterhin erheblich vom Verkehrschaos betroffen sein.

Kontrollen an Grenzen: NRW bleibt betroffen

Schwieriger wird es auch für die Rückreisenden aus dem Ausland. „An den deutschen Grenzen werde stichprobenartig kontrolliert“, teilt der ADAC mit. Reisende müssen sich daher auf Wartezeiten einstellen.

Die Rückreise aus beliebten Urlaubsländern wie Italien, Kroatien oder Frankreich könnte nochmals durch zähen Verkehr behindert werden. Nordrhein-Westfalen bleibt dabei Dreh- und Angelpunkt für viele Autofahrer und wird entsprechend stark belastet. Insgesamt sollten Reisende genügend Zeit einplanen und die Verkehrsmeldungen aufmerksam verfolgen.

