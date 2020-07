NRW: Mann (33) soll Mädchen (16) vergewaltigt haben – dieses Detail macht noch fassungsloser

In Solingen (NRW) soll am Freitag ein Mädchen vergewaltigt worden sein (Symbolfoto).

Solingen. Schreckliche Tat in Solingen in NRW. Ein 33-jähriger Mann soll die Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährten missbraucht haben.

Beweise, die die Polizei nach der Tat sicherstellte, machen jetzt noch fassungsloser.

NRW: Mutmaßliche Vergewaltigung in Solingen

Der Solinger steht im Verdacht, die Tat in der Nacht zu Freitag in der vergangenen Woche begangenen zu haben, heißt es in einem Statement der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Die 16-Jährige hatte sich noch am Freitag einer Bekannten anvertraut, die sofort die Polizei hinzuzog.

Die Wohnung des Verdächtigen wurde von der Kriminalpolizei durchsucht. Foto: Gianni Gattus / Blaulicht Aktuell Solingen

Den Aussagen des mutmaßlichen Opfers zufolge hatte der Täter die Vergewaltigung sogar gefilmt. Noch am Freitag fanden Beamte in der Wohnung des Tatverdächtigen dessen Mobiltelefon auf dem tatsächlich ein solches Video gespeichert worden sei. Der Beschuldigte wurde in der Folge sofort festgenommen.

Seitdem laufen die Ermittlungen.

Der Tatverdächtigte ist bereits mehrfach vorbestraft, wurde unter anderem zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Wuppertal bestätigte. Gegen ihn wurde nun ein Haftbefehl erlassen. Im Falle einer erneuten Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis. (the)