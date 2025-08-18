Schüsse aus Auto in NRW ++ Fußgänger geht zu Boden

Ein schockierender Vorfall hat die Menschen in Solingen, NRW, in der Nacht zum Montag (18. August) in Atem gehalten. Plötzlich fielen Schüsse, ein 24-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln unter Hochdruck. Die Täter sind bisher auf freiem Fuß.

Die Bewohner in NRW sind besorgt, der Fall wirft viele Fragen auf. Was bisher bekannt ist und wie du Hinweise geben kannst, liest du im Folgenden.

NRW: Schüsse aus vorbeifahrendem Auto

Auf der Baumstraße in Solingen-Mitte wurden am Sonntagabend Schüsse aus einem Fahrzeug abgefeuert. Ein 24-Jähriger war zu Fuß auf dem Heimweg, als er plötzlich getroffen wurde. Laut Polizei geschah die Tat gegen kurz nach 23 Uhr.

Zeugen hörten mehrere laute Knallgeräusche in der Nähe der Wupperstraße und riefen sofort die Polizei. Die Beamten entdeckten den Verletzten wenig später mit einer Schusswunde an der Wade. Umgehend alarmierten sie den Rettungsdienst.

Schockmoment in NRW: Mann im Krankenhaus

Der Verletzte wurde noch vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei schwebt er nicht in Lebensgefahr. Am Tatort entdeckten die Ermittler mehrere Patronenhülsen, die auf die Schusswaffen hindeuten.

Noch ist unklar, aus welchem Grund auf den Mann geschossen wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen, ob es sich um eine gezielte Tat oder einen zufälligen Angriff in NRW handelt.

Polizei NRW bittet dringend um Hinweise

Um den Fall möglichst schnell aufklären zu können, bittet die Polizei in NRW dringend um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen werden aufgefordert, verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu Fahrzeugen unter der Telefonnummer 0202 284 0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

