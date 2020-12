NRW: Mutter auf Straße überfallen – Alter der Täter macht fassungslos

Eine Frau mit Kinderwagen wurde in Solingen (NRW) überfallen. (Symbolbild)

Solingen. In Solingen (NRW) wurde eine junge Frau (22) überfallen, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Das Alter der mutmaßlichen Täter macht fassungslos.

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 17.40 Uhr, als eine junge Frau auf der Cronenberger Straße unweit der Straße „Unter St. Clemens“ unterwegs war. Dabei schob sie laut Polizei einen Kinderwagen vor sich her.

NRW: Brutaler Überfall auf Frau mit Kinderwagen in Solingen

So entsteht ein Phantombild So entsteht ein Phantombild

Plötzlich kam einer der mutmaßlichen Täter, schubste sie und entnahm ihr Mobiltelefon aus ihrer Tasche.

---------------

Weitere News aus NRW:

Schulstart in NRW: Das müssen Eltern nach Corona-Lockdown wissen

Flughafen Düsseldorf: Neue strenge Corona-Maßnahme – sie betrifft bestimmte Passagiere

Corona-Aufreger: Nach Stau-Chaos in Winterberg – Stadt kündigt Konsequenzen an

---------------

Solingen: Jugendliche trennen sich nach Überfall

Die beiden Jugendlichen trennten sich daraufhin und flüchteten laut Polizeimitteilung in unterschiedliche Richtungen. Einer soll in Richtung Rathaus gerannt, der andere in Richtung Kasinostraße geflüchtet sein.

---------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------

Täter sollen selbst noch Kinder sein

Die Polizei fahndet nach den beiden Tatverdächtigen. So werden sie beschrieben:

Beide sind circa 12 - 14 Jahre alt

sie haben eine schmale Figur und sind ca. 1,75 m groß

Einer trug eine rote, der andere eine gelbe Jacke.

Kannst du Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ms)