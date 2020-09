NRW: Tragisches Unglück! Kind (1) vom Balkon gestürzt

In Solingen in NRW stürzte ein kleiner Junge vom Balkon.

am 21.09.2020 um 16:05

Solingen. Neue schlimme News aus Solingen in NRW! Nachdem vor knapp zwei Wochen fünf Kinder in der Kleinstadt mutmaßlich von ihrer Mutter erstickt wurden, kommt nun die nächste Nachricht. Ein Kleinkind, etwa 1,5 Jahre alt, ist am Montagnachmittag vom Balkon gestürzt.

Zugetragen hat sich das Ganze an der Ittertalstraße in der Nähe des Freibades Ittertal in Solingen. Wie die Polizei NRW mitteilt, ging der Notruf unmittelbar nach dem Sturz ein. Die Rettungskräfte sowie ein Notarzt versorgten den kleine Jungen.

Solingen (NRW): Ein Notarzt versorgte das Kleinkind. Rettungskräfte brachten es ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago images / Gottfried Czepluch

NRW: Polizei geht von Unglück aus

Wie schwer sich das Kleinkind bei dem Sturz verletzt hat, ist unklar. Es hat laut Polizei keine sichtbaren Verletzungen. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Aus welcher Etage das Kind fiel, ist noch nicht klar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten aus NRW gehen aber von einem tragischen Unglück aus. (ldi)