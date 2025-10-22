Frau (20) in NRW grausam vergewaltigt – als ihr Freund helfen will, wird er niedergeschlagen

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19./20. Oktober) kam es in Soest zu einem schweren Gewaltverbrechen. Eine leerstehende Immobilie am Hammer Weg wurde zum Schauplatz einer grausamen Tat, die Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn nun gemeinsam beschäftigt. Ein 37-jähriger Algerier aus der ZUE Soest steht im Verdacht, eine junge Frau über Stunden missbraucht zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die 20-Jährige, die keinen festen Wohnsitz hat, in der Nacht über einen längeren Zeitraum sexuell misshandelt haben. Doch das war nicht alles: Auch ihr Begleiter wurde Opfer des Angreifers. Als der Mann versuchte, der Frau zu helfen, schlug der Tatverdächtige ihn nieder.

Ermittler aus NRW sprechen von schwerem Sexualdelikt

Der Begleiter blieb bewusstlos zurück, während die Frau weiter in der Gewalt des Mannes war. Erst nach mehreren Stunden gelang es beiden, aus dem Gebäude zu fliehen und die Polizei zu alarmieren. Einsatzkräfte rückten sofort aus und nahmen den 37-Jährigen noch am Tatort fest. Er hatte laut Polizei ein Messer bei sich.

Für die Opfer endete die Nacht im Krankenhaus. Die 20-Jährige und ihr Lebensgefährte wurden sowohl medizinisch als auch psychologisch betreut. Ermittler aus NRW arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist bislang unklar.

Polizei und Justiz in NRW reagieren schnell

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurde bereits am Montag (20. Oktober) Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen. Die Ermittlungen laufen weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft Paderborn betonen, dass alle Spuren sorgfältig ausgewertet werden. Es soll kein Detail unentdeckt bleiben.

Besonders in NRW sorgt der Fall für Entsetzen. Die Tat löst in der Bevölkerung Fassungslosigkeit aus – nicht zuletzt, weil sie mitten in einer Wohngegend geschah. Der Hammer Weg in Soest gilt sonst als ruhige Ecke. Nun steht er im Mittelpunkt eines schweren Kriminalfalls, der weit über die Stadtgrenzen hinaus Schlagzeilen macht.

Die Behörden in NRW bitten derzeit um Verständnis, dass keine weiteren Angaben zu den Opfern gemacht werden. Der Schutz der Betroffenen habe höchste Priorität, heißt es.