NRW: Silvester-Hölle im Krefelder Zoo! Affenhaus brennt komplett nieder – Tiere haben keine Chance

Die Feuerwehr löscht den Brand im Zoo Krefeld in der Silvesternacht.

Krefeld. Schlimme Tragödie an Silvester in NRW. Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht ein Gebäude komplett abgebrannt.

Die Feuerwehr wurde nach ersten Informationen kurz nach dem Jahreswechsel zum Zoo in NRW gerufen. Im Affenhaus sei ein Feuer ausgebrochen. Stundenlang kämpften die Einsatzkräfte gegen die Flammen. Am Ende vermeldete der Krefelder ZooTragisches: „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden“ hieß es am frühen Mittwochmorgen auf der Facebookseite.

NRW: Feuer-Inferno im Krefelder Zoo – alle Affen tot

Demnach sei das Affenhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt. Zum Zeitpunkt des ersten Facebook-Posts war unklar, ob die Tiere noch eine Überlebenschance haben könnten. „Eine unfassbare Tragödie hat uns kurz nach Mitternacht überrollt. Unser Menschenaffenhaus ist bis auf das Grundgerüst niedergebrannt. Zur Zeit ist nicht bekannt, ob Tiere überlebt haben“, schrieb der Zoo.

Update 02:54

Das Feuer ist laut Feuerwehr aktuell unter Kontrolle, eine Pressekonferenz ist unter Vorbehalt für heute angesetzt. Infos zu Tieren, Personal und aktuellem Sachschaden liegen nach wie vor nicht vor. — Sascha Stracks (@SaschaStracks) January 1, 2020

Um 5.50 Uhr gab es dann die traurige Gewissheit: Keines der Tiere konnte aus der Feuer-Hölle entkommen. Alle Affen kamen ums Leben.

Außengehege bleibt verschont

Nach Angaben des Zoos sei aber das direkt angrenzende Gorillagehege verschont verschont geblieben.

Die Feuerwehr war in der Nacht noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Stadt Krefeld wollte im Laufe des Mittwochs auf einer Pressekonferenz weitere Informationen bekanntgeben.

Brandursache unklar - Spekulationen über Silvester-Feuerwerk

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Es kursieren allerdings Gerüchte darüber, dass Silvester-Feuerwerk für den Brand verantwortlichen sein könnten. Dazu gibt es allerdings derzeit keine Bestätigung der Polizei.

Die hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zoo zieht Konsequenzen

Der Zoo hat zunächst umgehend mitgeteilt, dass die Türen am Neujahrstag geschlossen bleiben, bedankt sich aber für zahlreiche Hilfsangebote aus der Bevölkerung. „Bitte habt Verständnis, dass wir noch unter Schock (stehen) und nicht genau sagen können, ob und wo Hilfe brauchen“, schrieben die Verantwortlichen.

Das Affentropenhaus wurde den Zoo-Angaben zufolge im Jahr 1975 eröffnet. Die Grundfläche des Baus im Gewächshausstil lag bei 2000 Quadratmetern. Zuhause waren Orang-Utans, Schimpansen, Gorillas, Krallenaffen, Epauletten-Flughunde und Vögel. Bis 2020 sollten die Orang-Utans und Schimpansen noch Außenanlagen bekommen. (ak mit dpa)