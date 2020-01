NRW: Mädchen (10) finden Böller nach Silvesternacht – dann beginnt das Drama

Mönchengladbach. Drama nach Silvester in NRW! Immer wieder ziehen Kinder und Jugendliche an den Tagen nach Silvester los, um nicht gezündete Böller von den Straßen aufzusammeln – auch in NRW. Selbst kaufen dürfen sie das Feuerwerk nicht, doch die Straße ist an diesen Tagen gesäumt mit Versuchungen.

Wie gefährlich das Zünden von alten Böllern ist, mussten zwei Mädchen aus NRW nun schmerzhaft am eigenen Leib erfahren.

NRW: Kinder finden Böller, dann fängt das Drama an

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr in Mönchengladbach (NRW) zu einem Einsatz gerufen. Gegen 16.30 Uhr soll ein Böller in der Hand eines Kindes explodiert sein und es schwer verletzt haben. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, gestaltete sich die Lage sogar noch dramatischer.

Gleich zwei Kinder erlitten durch einen Böller schwere Verletzungen. Die beiden Mädchen im Alter von zehn Jahren begingen zuvor einen großen Fehler.

Böller explodiert in Hand von Mädchen

Auf der Straße fanden sie einen Silvesterböller, der nicht explodiert war. Ein Mädchen nahm ihn auf und zündete ihn an. Ohne große Vorwarnung explodierte der Sprengkörper sofort in ihrer Hand.

Sie zog sich schwere Verletzungen an ihren Händen zu und erlitt Verbrennungen an ihrem Oberkörper sowie im Gesicht. Auch ihre Begleiterin wurde verletzt.

Sie erlitt durch die Explosion ein Knalltrauma. Gemeinsam wurden die beiden Mädchen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht.

Blindgänger sind eine große Gefahr

Was der tragische Unfall wieder einmal deutlich gezeigt hat: Blindgänger nach Silvester anzuzünden kann eine große Gefahr darstellen. Häufig ist die Zündschnur in diesen Fällen zu einem Teil abgebrannt – wodurch sich die Zeit bis zur Detonation verkürzt.

Zeitpunkt der Explosion nicht gut einschätzbar

Das macht es schwieriger, den Zeitpunkt der Explosion einzuschätzen. Der Böller kann möglicherweise direkt nach dem Anzünden explodieren.

Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen führt das mitunter zu schweren Verletzungen.