NRW: Shopping-News! HIER soll es bald eines der größten Outlet-Centers Deutschlands geben

In NRW öffnet bald ein neues Outlet-Center!

Marl. Schon in wenigen Wochen kannst du in Marl (NRW) auf Schnäppchenjagd gehen!

Denn gerade entsteht eins der zehn größten Outlet-Center in Deutschland mitten im Ruhrgebiet. Ende August öffnet das „Marlet“ laut „Marler Zeitung“ seine Pforten für neugierige Kunden.

Neues Outlet-Center öffnet mitten in NRW

Auf rund 15000 Quadratmetern Verkaufsfläche kannst du im „Marlet“ Ware aus der Überproduktionen sowie aus der Vorsaison von namhaften Herstellern kaufen – mit mindestens 30 Prozent Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung.

Welche Marken genau einen eigenen Shop in dem neuen Schnäppchen-Paradies öffnen, ist bislang noch geheim. Laut dem Onlineportal „24vest“ der Marler Zeitung soll es sich vor allem um Anbieter aus dem mittleren Preissegmet wie Adidas, Puma oder Jack & Jones handeln.

Outlet-Center in NRW und Umgebung:

City Outlet in Bad Münstereifel (39 Marken)

Designer Outlet Ochtrup (69 Marken)

Maasmechelen Village in den Niederlanden (95 Marken)

Designer Outlet Roermond in den Niederlanden (191 Marken)

Das findest du neben den Geschäften im „Marlet“

Ähnliche Hersteller sind auch in den Outlet-Centern in Rostock und Ochtrup vertreten. Hochpreisige Marken wie Gucci oder Dolce & Gabbana, die beispielsweise im niederländischen Outlet-Center in Roermond vertreten sind, suchst du im „Marlet“ vorerst vergeblich.

Neben den Geschäften planen die Entwickler außerdem Spielebereiche für Kinder und ein vielfältiges Gastronomieangebot. Besondere Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkt oder ein Beachvolleyball-Turnier sollen zusätzlich Besucher anlocken.

Fertigstellung des erneuerten „Marler Sterns“ im Jahr 2021

Bis es soweit ist, dauert es nicht mehr lange. Derzeit richten die ersten Geschäfte ihre Verkaufsräume im komplett renovierten „Marler Stern“ her, um dann im August startklar für die ersten Kunden zu sein.

NRW: Tote Hose am Marler Stern auf diesem Archivbild aus 2017 – doch das soll sich schon bald drastisch ändern. Foto: imago images / biky

Zum Zeitpunkt der Eröffnung werkeln im „Marlet“ allerdings noch die Handwerker: Erst im Jahr 2021 soll der neue Shopping-Tempel laut „Marler Zeitung“ komplett fertiggestellt sein. (vh)