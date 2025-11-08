Mann aus NRW tappt in Sex-Falle! Er wird es für immer bereuen

Miese Sex-Nummer in NRW. Ein Lüdenscheider ist über einen Messengerdienst von einer vermeintlichen Frau kontaktiert. Nach nettem Geplauder folgte der intime Teil.

Der Mann aus NRW zeigte sich freizügig und verschickte Nacktaufnahmen. Er ahnte nicht, was auf ihn zukommt.

Sex-Falle in NRW

Denn wenig später drohte die Unbekannte, die Bilder zu verbreiten, falls er kein Geld überweist. In Schock und Angst zahlte er zunächst. Doch als die Forderungen nicht endeten, blieb ihm nur der Gang zur Polizei. Nun läuft eine Ermittlung wegen Erpressung.

++ Supermond-Spektakel im Ruhrgebiet! Diese Bilder versetzen alle ins Staunen ++

Gleichzeitig warnen sie ausdrücklich vor solchen Situationen. „Verschicken Sie keine Nacktaufnahmen von sich. Nehmen Sie in sozialen Netzwerken keine Freundschaftsanfragen von unbekannten Personen an“, lautet der Rat. Darüber hinaus solle man regelmäßig die Sicherheitseinstellungen des eigenen Accounts und Computers prüfen, um sich vor solchen digitalen Gefahren zu schützen.

Polizei gibt wichtige Tipps

Die skrupellose Masche der Täter, auch als „Sextortion“ bekannt, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Oft endet die Erpressung nicht nach der ersten Zahlung – einmal gezahlt, folgt meist weitere Geldforderungen. Soweit sollte es gar nicht erst kommen. Überweise niemals Geld an Erpresser; eine schnelle Anzeige bei der Polizei kann helfen, Schlimmeres zu verhindern.

Mehr Themen:

Besondere Vorsicht ist bei Video-Chats geboten. Die Polizei empfiehlt dringend, keine intimen Handlungen mit Unbekannten zuzulassen, die man erst kurze Zeit kennt. Die damit einhergehenden Risiken werden oft erst bemerkt, wenn es zu spät ist – wie bei diesem traurigen Beispiel aus Lüdenscheid.