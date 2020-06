NRW: Archäologen graben in Neuss – und können ihren Augen kaum trauen

Neuss in NRW wurde bislang ja eher durch seine Gewitter-Oma bekannt. Doch wusstest du, dass die Stadt nahe Düsseldorf auch einen historischen Wert hat?

Neuss in NRW gehört nämlich zu den wenigen Orten in Deutschland, deren Wurzeln bis tief in die Antike reichen. Deshalb finden hier häufig archäologische Ausgrabungen statt.

Sensationsfund in NRW

So auch vor kurzem, dieses Mal war ein Team des archäologischen Fachbüros Minerva X in Zusammenarbeit mit der Stadtarchäologie Neuss im Einsatz. In der Gegend an der Mündung der Erft in den Rhein gruben die Experten auch, weil hier mehrere Geschäfte und Wohnungen entstehen sollen.

Was die Archäologen dort – mitten in NRW – entdeckten, hatten sie so nicht erwartet.

NRW: Archäologen befördern in Neuss diesen Fund zutage

An der Mündung der Erft in den Rhein befanden sich schon zwei Jahrzehnte vor Christus mehrere Basen römischer Streitkräfte. Die Archäologen nahmen sich also die Gegend vor – und fanden unter der Erde eine wertvolle Silbermünze: einen Denar (von circa 211 vor Christus bis zum Ende des 2. Jahrhunderts nach Christus die Hauptsilbermünze Roms).

Dieser Denar aus Ägypten wurde in Neuss bei einer Ausgrabung gefunden. Foto: Minerva X

Die Münze sollte sich aber nicht als irgendein Denar herausstellen. Dieser Denar stellt eine kleine Sensation dar. Es handelt sich um einen sogenannten Legionsdenar (alle Legionen gaben eigene Silbermünzen aus). Er wurde nur zwischen 32 und 31 vor Christus geprägt – der Zeit des Feldherrs Marc Anton, erklärt Dirk Herdemerten, Mitinhaber der Firma Minerva X, gegenüber DER WESTEN. Und nicht etwa in NRW, wo er nun gefunden wurde. Sondern in Ägypten!

Macht Sinn, denn: Marc Anton wird eine Beziehung zur ägyptischen Pharaonin Kleopatra VII. nachgesagt.

Wissenswertes zu Marc Anton:

Marcus Antonius (auch kurz Marc Anton genannt) war ein römischer Feldherr

Er galt als einer der mächtigsten Männer des Römischen Reiches

Er lebte vom 14. Januar 86 vor Christus bis zum 1. August 30 vor Christus

Er war Anhänger von Gaius Iulius Caesar, schaltete letztlich die Partei der Caesarmörder aus

Einst war Octavian sein Verbündeter - doch schon bald zerstritten sich die beiden

In der legendären Schlacht bei Actium 31 vor Christus zogen die einstigen Freunde gegeneinander in den Krieg

Mit einem Sieg sicherte sich Octavian die Alleinherrschaft - und ließ sich als Kaiser Augustus feiern

Marcus Antonius beging daraufhin Selbstmord

Legionsdenar bei Neuss gefunden – DAS ist abgebildet

Auf einer Seite der Münze ist ein Legionsadler abgebildet, der von zwei Standarten umrahmt ist (das Wiederkennungsmerkmal einer Legion). Normalerweise wäre hier auch die Nummer der ausgebenden Legion geprägt, die ist aber nicht mehr vorhanden. „Hier ist dem Münzmeister offenbar der Prägestempel verrutscht“, sagt Experte Herdemerten.

Pikant ist die Darstellung auf der anderen Seite des Denars: eine Kriegsgaleere, also ein Kriegsschiff. Denn Marc Anton war nicht gerade für seine Erfolge in Seeschlachten bekannt. Im Gegenteil. Ein Jahr nach der entscheidenden Niederlage in der Seeschlacht von Actium (fand im Jahr 31 vor Christus statt), beging der berühmte Feldheer Suizid. Er soll – so die Überlieferung – in den Armen seiner geliebten Kleopatra gestorben sein.

Silberfund gibt Rätsel auf

Doch der Sensationsfund stellt die Forscher auch vor ein Rätsel. Wem hat die Münze gehört? „Leider gibt die bewegte Geschichte der Münze keinen Hinweis auf ihren letzten Besitzer“, erklärt Herdemerten. Soldaten brachten das wertvolle Stück wohl einst aus Ägypten an den Rhein.

Die Münze soll nun erst einmal in NRW bleiben und vielleicht sogar im Clemens-Sels-Museum ausgestellt werden, heißt es von der Stadt Neuss.

Doch nicht nur in Neuss lassen sich sensationelle Funde machen.