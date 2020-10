NRW: Seniorin stirbt bei Dachstuhlbrand – Feuerwehr hat traurigen Verdacht

Hagen. Tragisches Unglück in Hagen (NRW)!

Am Mittwochnachmittag war im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Hagen (NRW) ein Brand ausgebrochen. Dabei kam eine 83-jährige Mieterin ums Leben.

NRW: Seniorin stirbt bei Dachstuhlbrand

Der Dachstuhlbrand ereignete sich in der Straße Oberkattwinkel in Hagen-Priorei. Ein Anwohner (56) hatte das Feuer gegen 14.50 Uhr bemerkt und klingelte sofort an der Haustür, um nach dem Rechten zu sehen. Die 89-jährige Bewohnerin aus der ersten Etage konnte daraufhin unverletzt das Haus verlassen.

Die Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag zu dem Brand in Hagen-Priorei aus. Foto: Feuerwehr Hagen

Doch der Anwohner ging richtigerweise davon aus, dass die gehbehinderte Bewohnerin der Dachgeschosswohnung ebenfalls im Haus war. Doch aufgrund der starken Rauchentwicklung gelang es dem Mann nicht, zur Wohnung der 83-Jährigen durchzudringen.

Er alarmierte umgehend Feuerwehr und Polizei.

Ermittler haben traurigen Verdacht

Den Einsatzkräften gelang es, die Tür zur Dachgeschosswohnung zu öffnen, wo sie die leblose Mieterin fanden und sofort medizinisch versorgten. In einem Hagener Krankenhaus erlag sie jedoch kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen.

Die Ermittler gehen bisher davon aus, dass eine elektrische Heizdecke im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung den Brand ausgelöst hat.

Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsstörungen an der Unglücksstelle. Die Kriminalpolizei ermittelt. (at)