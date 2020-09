NRW: Großeinsatz in Krefeld! Ein Vater soll seine Kinder als Geiseln halten.

Aktualisiert: am 20.09.2020 um 14:03

NRW: Großeinsatz in Krefeld! Verdächtiger endlich gefasst

Krefeld. In Krefeld (NRW) hat es am Samstag einen Großeinsatz der Polizei gegeben!

Das bestätigte die Polizei gegenüber dieser Redaktion. Der Verdacht: Ein Mann soll sich dort zu Hause mit seinen vier Kindern verschanzt haben.

NRW: Großeinsatz in Krefeld

Gegen 15 Uhr wurde eine schwerverletzte Frau in einem Auto in Krefeld gefunden. Eine Zeugin hatte die Frau im Kofferraum eines Autos entdeckt. Sie sei in dem Wagen eingeschlossen gewesen und habe befreit werden müssen, bevor Rettungskräfte sie ins Krankenhaus bringen konnten, sagte ein Polizeisprecher.

Dort wurde sie von den Beamten befragt.

Aktuell gibt es in #Krefeld, an der Camesstraße einen Polizeieinsatz. Wir haben den Bereich abgesperrt. Nach einem Fall der häuslichen Gewalt fahnden wir nach dem Täter. Weitere Infos folgen. — Polizei NRW KR (@polizei_nrw_kr) September 19, 2020

Bei der Befragung durch die Polizei gab sie an, seit Freitag von ihrem Mann misshandelt worden zu sein, so die Polizei Krefeld.

NRW: Kinder befinden sich noch in der Wohnung

Daraufhin suchte die Polizei das Mehrfamilienhaus der Frau auf, um ihren Mann zu finden.

Die Polizei rückte mit SEK an. Foto: Alexander Forstreuter/-/dpa

Vor Ort konnten aber nur Kinderstimmen aus der Wohnung des Paares vernommen werden. In der Wohnung sollen sich die vier Kinder des Paares im Alter von drei bis neun Jahren befinden. Zwischen den Kindern und der Polizei gab es eine „flüchtige Kommunikation durch die geschlossene Tür“, so ein Pressesprecher der Polizei gegenüber dieser Redaktion.

SEK kann in Wohnung eindringen

Gegen 18 Uhr ist das SEK vor Ort eingetroffen. Die Lage war zunächst angespannt.

Der Einsatz ist beendet. Wir haben eine Wohnung durchsucht. SEK Kräfte waren vor Ort. Den Tatverdächtigen haben wir nicht angetroffen. Wir fahnden. Vier Kinder wurden dem Jugendamt überstellt. — Polizei NRW KR (@polizei_nrw_kr) September 19, 2020

Um 20 Uhr dann die Entwarnung. Die Einsatzkräfte stürmten die Wohnung und konnten die Kinder aus der Wohnung befreien. Sie wurden dem Jugendamt übergeben. Der tatverdächtige Vater befand sich nicht wie vermutet in der Wohnung. Jetzt ist klar, der Mann wurde gefasst. Wie die „Bild“ berichtet, wurde der Mann am Sonntag gefasst. (ms und gb)