NRW: Ein psychisch kranker Mann sorgte für einen SEK-Einsatz in Haan.

NRW: SEK-Einsatz! Bewaffneter (28) versetzt Menschen in Angst und Schrecken

Haan. Ein offenbar psychisch kranker Mann hat am Dienstag für große Aufregung in Haan/NRW gesorgt. An der Breiten Straße im Ortsteil Gruiten randalierte der 28-Jährige im Treppenhaus eines Hauses. Der Mann hat dort eine Wohnung. Gegen 16.10 wurde die Polizei von Nachbarn informiert.

Zeugen bekamen mit, wie der Mann gegen eine geschlossene Wohnungstür trat und wütende Drohungen schrie. Niemand öffnete dem Mann die Wohnung. Anschließend machte sich der 28-Jährige auf dem Weg in Richtung Sparkasse. Zeugen sahen, dass er eine Waffe bei sich trug.

NRW/Haan: Täter ist polizeibekannt

Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten sie den Täter erstmal nicht finden. Während der Suche vor Ort, versuchten Beamte den Mann zu identifizieren. Er soll nicht nur psychisch krank, sondern auch drogenabhängig und gewaltbereit sein.

Auch kam heraus, dass der 28-Jährige am selben Tag bereits mehrere Personen per Telefon bedroht hatte und tatsächlich mehrere Waffen besitzen solle.

Gegen 17.55 Uhr kam die Polizei wieder zur Adresse des Mannes. Von weitem hörten die Beamten den Verdächtigen im Haus randalieren. Kurz darauf lief er mit nacktem Oberkörper und einem Messer in der Hand vor das Haus. Als er die Polizei sah, ging er schnell wieder in seine Wohnung.

NRW/Haan: SEK nimmt 28-Jährigen fest

Die Polizei NRW sperrte das Haus in Haan großräumig ab. Das SEK bereitete sich währenddessen auf den Zugriff vor. Gegen 19.20 Uhr klickten die Handschellen. Sie nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Er war überrascht, wehrte sich aber nicht.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach den Waffen wird nun gesucht. Der 28-Jährige wurde in eine Psychiatrie gebracht. Dort soll er in eine geschlossene Abteilung eingewiesen werden. (ldi)