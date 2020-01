NRW: SEK-Einsätze in mehreren Ruhrgebiets-Städten – welche Rolle spielt DIESER Porsche?

Herne. Großeinsatz der Polizei am Dienstag in NRW: Wie ein Sprecher der Polizei Hagen gegenüber DER WESTEN bestätigte, waren Spezialeinsatzkommandos (SEK) am frühen Morgen gleich in mehreren Städten im Einsatz. Hintergrund sind Ermittlungen gegen eine Rockervereinigung aus Hagen.

Unter anderem kam es an der Scharnhorststraße in Herne gegen 5.45 Uhr zu einem SEK-Zugriff. Hier wurden zwei Männer festgenommen. Fotos vom Einsatzort zeigen einen dunklen Porsche Cayenne. Der Zustand des Autos wirft Fragen auf.

SEK-Einsätze in NRW: Zerstörter Porsche wirft Fragen auf

Der Luxus-SUV stand nach dem SEK-Zugriff in Herne mitten auf der Straße. Nahezu alle Scheiben des Wagens waren eingeschlagen.

Wem das Auto gehört und warum es derartig zerstört ist. Darüber liegen derzeit keine Informationen vor.

Hier war das SEK im Einsatz

Fest steht: Das SEK war vor dem Morgengrauen auch in Wuppertal, Dortmund, Gelsenkirchen, Schermbeck (Landkreis Wesel), Schwerte und Castrop-Rauxel im Einsatz.

„Dabei wurden insgesamt sechs Personen festgenommen“, teilte der Hagener Polizeisprecher mit. Sie alle stehen im Verdacht der höheren Führungsebene des Rockerclubs in Hagen anzugehören. Weitere Details zu den Einsätzen im Rocker-Milieu konnte der Sprecher der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben.

Zusammenhang mit Entführung auf offener Straße?

Zuletzt hatte eine Entführung vor einer Spielhalle in Hagen für Aufsehen gesorgt. Das Opfer ging anschließend zur Polizei und gab an, in dem Vereinsheim einer Rockervereinigung in Hagen erpresst worden zu sein.

Das Verhalten vieler Zeugen der Entführung auf offener Straße machte die Polizei fassungslos. Hier mehr Infos >>> Ob die Zugriffe am Morgen im Zusammenhang mit der Entführung stehen, wollte der Polizeisprecher am Morgen nicht bestätigen. (ak)