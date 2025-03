NRW: Sechsjährige steht plötzlich vor Tierheimtür – was sie in den Händen hält, ist unfassbar

Ob Hund, Katze oder Maus – die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW haben es sich zur Aufgabe gemacht, Tieren in Not zu helfen und ihnen die Chance auf ein schöneres Leben zu ermöglichen.

Dabei erleben die Tierschützer oftmals schreckliche Schicksale der kleinen Vierbeiner – und meist ist der Mensch schuld. Erst vor kurzem berichtete das Tierheim Hilden aus NRW von einem nach Rauch riechenden Katzenbaby, das bei ihnen abgebeben wurde – kurze Zeit später war es tot (>>DER WESTEN berichtete). Die folgende Geschichte rührt abermals zu Tränen, jedoch aus einem anderen Grund…

NRW: Sechsjährige steht plötzlich vor Tierheimtür

Mit einem rührenden Beitrag wenden sich die Mitarbeiter des Hildener Tierheims bei Facebook an ihre Follower. Auf dem Bild ist eine Spardose in Form eines Krokodils abgebildet. Das Tierheim schreibt: „Die liebe Mia hat sich zu ihrem 6. Geburtstag Geld anstatt Geschenke gewünscht. Das gesammelte Geld hat sie uns heute in dieser wunderschönen Spardose vorbei gebracht“. WOW – was eine Hammer-Aktion des sechsjährigen Mädchens!

Die kleine Mia hat offensichtlich ihr gesamtes Geburtstagsgeld an das NRW-Tierheim gespendet. Ganze 110 Euro sind dabei zusammengekommen! „Wir sind so happy über diese Spende (…) und sind absolut gerührt von Mias Einsatz“, frohlockt das Tierheim Hilden.

Tierfreunde sind begeistert

Auch die Nutzer in den Kommentaren sind begeistert von der Großzügigkeit der Sechsjährigen. „Was für ein tolles Mädchen! Und so eine süße Spende, nachträglich die besten Wünsche zum Geburtstag und vielen Dank“, freut sich eine Tierfreundin. „Wow, was für eine tolle Aktion“, lobt eine andere das Mädchen. Viele Nutzer sind der Meinung, dass Erwachsene sich ein Beispiel an dem Kind nehmen sollten.