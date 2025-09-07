Unfall-Horror in NRW! Mann & 2 Kinder verbrennen in Auto ++“Schreie von Kindern zu hören“

In Schwerte in NRW kam es am Sonntagnachmittag (7. September) zu erschreckenden Szenen. Ein Verkehrsunfall soll in einer Katastrophe geendet sein. Laut ersten Berichten soll ein Auto in Brand geraten sein. Es soll drei Todesopfer gegeben haben.

Auf eine Anfrage von „Ruhr Nachrichten“ bestätigten sowohl die Kreispolizeibehörde Unna als auch die Feuerwehr Schwerte, dass es am Sonntag zu einem schweren Unfall in Schwerte gekommen ist. Drei Fahrzeuge sollen am Unfall in NRW beteiligt gewesen sein. Zudem sollen umgestürzte Bäume die Fahrbahn blockieren.

Ersthelfer berichtet von erschreckenden Bildern

Laut Informationen von DER WESTEN soll eines der Fahrzeuge durch den Unfall gegen einen Baum geschleudert worden sein. Das Fahrzeug, bei dem es sich wohl um ein E-Auto handelt, fing daraufhin Feuer.

In dem Fahrzeug sollen sich mehrere Personen befunden haben. Laut Informationen, die DER WESTEN erhalten hat, berichtete ein Ersthelfer, dass im Wagen „Schreie von Kindern zu hören“ waren.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr befinden sich im Einsatz. Foto-Credit: Fernandez / News 4 Video-Line TV Foto: Foto-Credit: Fernandez / News 4 Video-Line TV

Gegenüber „Ruhr Nachrichten“ hat die Polizei jetzt bestätigt, dass sich in dem Fahrzeug ein erwachsener Mann und zwei Kinder befanden. Sie alle sind bei dem tragischen Unfall in NRW gestorben. Alle drei sollen in dem Fahrzeug verbrannt sein.

Fahrzeug sei schwer zu löschen

Wie ein Reporter vor Ort schildert, sind zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in NRW im Einsatz. Auch zwei Hubschrauber sollen bei dem Einsatz genutzt worden sein. Ein Verletzter wurde bereits mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Laut aktuellem Stand (16.20 Uhr) soll der Einsatz noch andauern. Zeugen berichteten gegenüber „Ruhr Nachrichten“, dass das brennende Fahrzeug schwer zu löschen und immer wieder aufflammen würde.

Weitere Informationen folgen …