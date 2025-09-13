Frau in NRW ruft wegen Katze die Feuerwehr – wenig später liegt sie im Krankenhaus

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr aus NRW! Am Freitagmorgen (12. September) rief eine Frau aus Schwerte die Einsatzkräfte wegen ihrer Katze.

Doch vor Ort entpuppte sich der Notruf als etwas völlig anderes, wie zunächst gedacht. Das ganze ging so weit, dass die Frau aus NRW verletzt ins Krankenhaus kam.

NRW: Frau wegen Katze im Krankenhaus

Eigentlich sind Einsätze mit Katzen nichts Ungewöhnliches für die Feuerwehrleute aus NRW. Oft stecken die Samtpfoten auf Bäumen, in Schornsteinen oder auf Dächern fest und müssen gerettet werden. Ganz anders verhielt es sich jedoch mit der Katze, wegen der eine Frau aus Schwerte die Einsatzkräfte alarmierte.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichtet, alarmierte die Schwerterin die westfälischen Einsatzkräfte aus ihrem verbarrikadierten Schlafzimmer heraus. Denn ihre Katze sei alles andere als handzahm gewesen. Das Tier habe die Frau derartig attackiert und sich so aggressiv gezeigt, dass die Dame sich nicht anders zu helfen gewusst habe, als sich in ihrem Schlafzimmer zu verschanzen.

Feuerwehr liefert sich hitziges Katze-Maus-Spiel

Also zögerten die Feuerwehrleute aus NRW nicht lange. Da die Frau sich nicht mehr aus dem Zimmer traute, stiegen die Rettungskräfte per Leiter durchs Fenster in die Wohnung. Nach der Erstversorgung der Verletzten ging der Einsatz erst richtig los. In voller Montur versuchten die Feuerwehrleute, die wild-gewordene Katze einzufangen. Rund 30 Minuten habe es gedauert, bis die Einsatzkräfte die Katze einfangen und sicher in einer Transportbox unterbringen konnten.

Erst dann habe sich die Frau aus NRW getraut, ihr Schlafzimmer zu verlassen. Sie sei daraufhin vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden, schreiben die „Ruhr Nachrichten“. Die Katze wurde ins Tierheim Schwerte gebracht.