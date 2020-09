am 23.09.2020 um 14:06

Es ist sind schwere Vorwürfe, die das Amtsgericht Bielefeld (NRW) am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft erhoben hat.

Es geht um den Verdacht der Vergewaltigung in drei Fällen an einer Klinik in Bielefeld (NRW).

NRW: Schwere Vorwürfe! Krankenhausarzt (32) soll mehrere Patientinnen vergewaltigt haben

Die Ermittler gehen in ihren Untersuchungen der Strafanzeige einer vermeintlich geschädigten Frau nach, das wurde heute in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben.

Dem 32-jährigen Verdächtigen wird vorgeworfen, als Assistenzarzt des Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld im Juli und September 2019 zwei Patientinnen zunächst sediert und im Anschluss an diesen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.

Unglaublich klingt zudem, dass der Beschuldigte die Tathandlungen gefilmt haben soll.

Das Polizeipräsidium Bielefeld richtete eine zunächst siebenköpfige Ermittlungskommission "Medicus" unter Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter ein.

Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. (pg)