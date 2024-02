NRW: Anwohner mit Schock-Fund! Frau stirbt in Hinterhof ++ Grausamer Verdacht

Grusel-Fund in Schwelm (NRW)! Am Mittwochnachmittag (28. Februar) entdeckte ein Anwohner in einem Hinterhof eins Mehrfamilienhauses eine leblose Frau. Sofort alarmierte er die Rettungskräfte, die noch vor Ort versuchten, die Schwelmerin wiederzubeleben. Ohne Erfolg.

Die Frau starb noch vor Ort. Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich um eine 50-Jährige. Die genauen Umstände, wie die Frau so schwer verletzt werden konnte, dass sie wenig später verstarb, sind noch unklar. Die Ermittler gehen aber derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.

Mehr Informationen in Kürze