NRW: Drama im Stall! 130 Tiere sterben qualvollen Tod – Polizei ermittelt

Furchtbares Tier-Drama in Schermbeck (NRW)!

In der Nacht auf Sonntag, 12.06, haben sich Unbekannte offenbar einen wirklich grausamen Scherz in Schermbeck (NRW) erlaubt, für den 130 Schweine mit dem Leben bezahlen mussten.

NRW: 130 Schweine sterben, weil sich Unbekannte Scherz erlauben

Wie die Polizei berichtet, haben bislang nicht näher bekannte Personen einfach die Lüftungsanlagen an einem Schweinemastbetrieb in Altschermbeck verstellt.

Dadurch stieg die Temperatur in den Ställen massiv an. Die 130 Schweine müssen in der Hitze elendig erstickt sein.

NRW: Schweine elendig im eigenen Stall erstickt

Nach ersten Ermittlungen kann ein technischer Defekt der Anlage ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ist im Einsatz und ermittelt weiter.

NRW: 130 Schweine fanden qualvoll den Tod. DerGrund ist echt unfassbar! (Symbolbild) Foto: IMAGO / U. J. Alexander

Durch den Betreiber des Hofes konnte bislang die Tat ziemlich genau zeitlich eingegrenzt werden: So sollen sich die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 11.06., ab 12 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr, durch das unverschlossene Tor Zugang verschafft haben.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wenn du etwa gesehen oder andere sachdienliche Hinweise hast, dann melde dich bei der Polizei in Dinslaken unter 02064-6220. (kk)