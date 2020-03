Coronavirus greift in Deutschland weiter um sich.

In eigener Sache: Dieser Coronavirus-Artikel ist ein Fake

Das Coronavirus hält Deutschland in Atmen - auch NRW ist großflächig betroffen. In Saarland, Bayern, Berlin und Niedersachsen werden die Schulen geschlossen, in NRW auch? Ein Bild, das derzeit im Internet die Runde macht, soll einen Artikel von DER WESTEN zeigen, der genau das belegen soll.

Die Überschrift des Artikels soll lauten: +++ Landesministerium NRW schließt Schulen +++

Darunter steht der Text: „Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gab ihm Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, dass es zu einer Schließung aller Schulen ab dem 16.03.2020 kommt. Gebauer reagiert somit auf das Coronavirus. Zuvor gab es eine Empfehlung."

Coronavirus in NRW: Fake-Artikel ist nie auf DER WESTEN erschienen

ACHTUNG: Dieser Artikel ist ein Fake und nie auf DER WESTEN erschienen. Bislang steht nicht fest, ob die Schulen in NRW geschlossen werden. Über alle aktuellen Inhalte zum Coronavirus in NRW kannst du dich hier informieren:

>> Newsblog zum Coronavirus in NRW <<

So sieht der Fake-Artikel aus:

Dieses Bild kursiert im Internet. Der Artikel stammt NICHT von DER WESTEN. Foto: privat

(bs)