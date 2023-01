NRW: Eskalation an Schule! Jungen attackieren Klasse mit Reizgas

Erneut schlägt eine Schule in NRW Alarm! Nach bereits zwei Einsätzen der Polizei wegen Amoklaufdrohungen gegen eine Gesamtschule in Gelsenkirchen, kam es nun an einer Schule in Werdohl zu einem Angriff.

Am Montag, den 23. Januar, sollen zwei Schüler in einer Gesamtschule der Stadt im Sauerland (NRW) Reizgas in ihrer Klasse freigelassen haben. Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis berichtete über den ungewöhnlichen Vorfall.

NRW: Schüler (16, 17) sprühen mit Reizgas um sich

Zwei Schüler sollen am Montag gegen 12.00 Uhr mittags sogenanntes Tierabwehrspray in einem Klassenzimmer der Albert-Einstein-Gesamtschule versprüht haben. Zwei Schülerinnen im Alter von 15 und 17 Jahren sowie ein 30-jähriger Lehrer klagten über Reizhusten.

Es gab jedoch keine Verletzten und die Betroffenen mussten auch nicht medizinisch versorgt werden.

Mehr Meldungen aus der Region:

Als Täter kommen zwei Jungen im Alter von jeweils 16 und 17 Jahren infrage. Gegen sie ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Einer der beiden streitet die Vorwürfe allerdings bisher noch ab.