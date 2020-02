NRW: Schule trifft drastische Entscheidung – weil die Schüler DAS getan haben

Eine Schule in NRW hat die Klassenfahrten gestrichen – aus traurigem Grund. (Symbolfoto)

Düsseldorf. Aufruhr an einem Gymnasium in Düsseldorf (NRW)! Klassenfahrten der Jahrgangsstufe 9 wurden plötzlich gestrichen. Was war passiert?

Mobbing in der Schule ist ein allgegenwärtiges Thema. Am Düsseldorfer Max-Planck-Gymnasium in NRW sind aber nicht die Schüler die Opfer – sondern die Lehrer!

NRW: Mobbing gegen Lehrer

Offenbar beleidigten Schüler ihre Lehrer auf „Whatsapp“ oder „Instagram“, machten heimlich Fotos und verletzten das Persönlichkeitsrecht. Das berichtet der „General-Anzeiger“.

Das Mobbing richtet sich „in beleidigender, diffamierender und rufschädigender Art gegen eine große Zahl der Lehrkräfte“, heißt es in einem Schreiben von Schulleiterin Corrina Lowin.

Schule geht drastischen Schritt

Die folgenschwere Konsequenz: Außerschulische Aktivitäten sind vorerst gestrichen – inklusive der Klassenfahrten!

Die Strafe betrifft die Kurse Latein und Französisch des 9. Jahrgangs, die jeweils nach Trier und nach Frankreich reisen sollten.

Eltern kritisieren das Vorgehen von Schulleiterin Corrina Lowin, schrieben einen Brief an die Schule und das NRW-Schulministerium.

Eltern kritisieren „Kollektivstrafe“

Die Streichung der Klassenfahrten sei eine Kollektivstrafe, die auch Unbeteiligte trifft.

„Es ist schon sehr naiv, anzunehmen, dass durch solche Maßnahmen die Anfeindungen gegen die Lehrer aufhören. Das Gegenteil wird eintreten“, zitiert der „General-Anzeiger“ aus dem Brief.

Rektorin Lowin hält trotzdem an der Maßnahme fest: „Ich stehe hinter meinen Lehrern. Und das Kollegium auch hinter der Entscheidung, die Klassenfahrten nicht stattfinden zu lassen.“ (kv)