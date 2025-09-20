Schulen in NRW am Limit – Experten schlagen wegen neuer Regelung Alarm

NRW plant, ab 2026 jedem Grundschulkind einen Platz in der offenen Ganztagsschule zu garantieren.

Doch wie steht es um die Voraussetzungen, und welche Herausforderungen müssen dringend gelöst werden?

OGS in NRW: Mangel an fairen Bedingungen

Ab dem Schuljahr 2026/27 soll in NRW ein gesetzlicher Anspruch auf einen Platz in der offenen Ganztagsschule gelten. Zunächst profitieren Erstklässler, später alle Grundschüler davon. Doch eine Umfrage zeigt: Der OGS-Betrieb steht bereits jetzt unter Druck. Die bereitgestellten 900 Millionen Euro für den Ausbau reichen laut Experten nicht aus.

Zu den größten Herausforderungen zählen bauliche Engpässe und das Fehlen kindgerechter Rückzugsorte. „Ganztag ist Bildung“, so die „GEW“ und fordert verbindliche Kooperationen zwischen Schule und Ganztagsbereich. Zugleich fehlt qualifiziertes Personal, und viele Beschäftigte können vom derzeitigen Gehalt nicht leben. NRW steht vor einer Mammutaufgabe, die dringend angegangen werden muss.

Lösungsvorschläge der GEW für NRW

Fast 40 Prozent der OGS-Kräfte in NRW werden nicht nach Tarif bezahlt. Die GEW fordert flächendeckend faire Entlohnung und mehr Einbindung der Mitarbeitenden in den Unterricht. Die Befragung ergab, dass 80 Prozent der Ganztagsangebote in normalen Klassenräumen stattfinden – häufig ungeeignet für Spiel, Bewegung oder kreatives Arbeiten.

Die GEW fordert bei Neubauten und Sanierungen, kindgerechte OGS-Räume fest einzuplanen. Ohne ausreichende Räumlichkeiten droht laut der Gewerkschaft Chaos. NRW benötigt dringend bessere Löhne, mehr Personal sowie funktionale Räume, damit der Ausbau des Ganztagsangebots langfristig gelingt und Kinder von der Bildung profitieren können.

