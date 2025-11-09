Erschreckende Studie an NRW-Schulen: Gewalt bei Migranten und Mädchen steigt enorm

Beleidigungen im Klassenzimmer, Raufereien auf dem Schulhof und sogar ernsthafte Verletzungen – die Gewalt an Schulen in NRW nimmt immer weiter zu. Eine brandneue Studie zeigt jetzt, dass insbesondere Kinder, die im Ausland geboren sind, und Mädchen von dieser erschreckenden Entwicklung besonders betroffen sind.

Das Landeskriminalamt NRW und die Universität Köln haben gemeinsam untersucht, wie häufig es zu Auseinandersetzungen an Schulen kommt. Die Ergebnisse wurden mit Zahlen aus dem Jahr 2013 verglichen – und zeigen eine besorgniserregende Steigerung. Für die Studie wurden insgesamt 3.800 Schüler der 7. und 9. Klasse befragt. Es handelt sich um Schüler aus den Städten Gelsenkirchen, Marl und Herten in NRW. Das Ergebnis? In den Schulen kommt es immer häufiger zu Gewaltakten.

Auch jüngere Kinder sind betroffen

Immer häufiger haben Schüler an NRW-Schulen wegen Gewalt mit der Polizei zu tun – auch schon jüngere Kinder. Seit 2013 sind die Zahlen bei 6- bis 13-Jährigen um 114 Prozent gestiegen. Bei 14- und 15-Jährigen beträgt der Anstieg 21,6 Prozent, wie die „Bild“ berichtet. Die Psychotherapeutin und Autorin Miriam Hoff erklärt: „Kinder wachsen heute in einer digitalen Welt auf und konsumieren schon oft früh und ungeschützt Inhalte, die sie emotional überfordern.“

Besonders auffällig ist, dass insbesondere Kinder mit einem Migrationshintergrund davon betroffen sind. Bei migrantischen Kindern stieg die Zahl der Schüler, die straffällig geworden sind, um 628 Prozent. Vor allem Gewaltkriminalität nimmt immer weiter zu. Siebtklässler, die im Ausland geboren wurden, haben seit 2013 insgesamt 2.325 Prozent mehr Straftaten begangen. Der Kriminalpsychologe Christian Lüdke betont: „Migration macht kein Kind gewalttätig – aber fehlende Integration, Traumata und familiäre Überforderung erhöhen das Risiko.“

Psychische Probleme nehmen an NRW-Schulen zu

Auch bei Mädchen nimmt die Gewalt deutlich zu. Die Zahl der unter 14-jährigen Mädchen, die bei Gewaltvorfällen tatverdächtig wurden, ist um 150 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Bei Jungen stieg die Anzahl um 104 Prozent. Gegenüber „BILD“ fasst der Studienleiter Prof. Clemens Kroneberg von der Universität Köln zusammen: „Mädchen scheinen mittlerweile freier mit Aggressionen umzugehen.“ Lüdke ergänzt: „Traditionelle Rollenbilder brechen auf. Aggression bei Mädchen ist oft Ausdruck von Hilflosigkeit und innerem Druck.“

Zusätzlich zu der Gewalt nehmen auch psychische Probleme bei den Schülern in NRW immer weiter zu – speziell bei Mädchen. Die Studie zeigt, dass mittlerweile jedes dritte Mädchen unter 14 Jahren Anzeichen von Ängsten und Depressionen aufweist. Bei Schülerinnen in der 9. Klasse sind es sogar 45 Prozent, also fast jede zweite Schülerin. Bei Jungen sind es 20,8 Prozent.

Aber woher kommt diese erschreckende Entwicklung? Ein möglicher Grund könnten die sozialen Medien sein. Mittlerweile verbringen Kinder statistisch zwischen fünf und sechs Stunden auf sozialen Medien. Hoff erklärt: „In der digitalen Welt sind Beschimpfungen, Beleidigungen oder Mobbing durch die quantitative Überpräsenz plötzlich normal geworden. Dies kann die Hemmschwelle, selbst gewalttätig zu werden, herabsetzen.“

