NRW: Schule bringt Schüler direkt am Straßenstrich unter – doch das ist noch nicht alles

Was einigen Justiz-Schülern in Hamm (NRW) passiert ist, dürften sie nicht mehr so schnell vergessen. Die angehenden Mitarbeiter der NRW-Haftanstalten waren in Hamm in Nähe der Jusizvollzugsschule in zwei Hotels untergebracht - das eine lag direkt am örtlichen Straßenstrich. Und das andere war auch noch in einen SEK-Einsatz verwickelt. Das berichtet die „Bild“.

Laut Justizvollzugsschule sei es generell nicht leicht gewesen, überhaupt Hotels zu finden. Immerhin handelte es sich um eine größere Gruppe Schüler, die rund drei Monate in Hamm (NRW) dort untergebracht sein sollte.

NRW: SEK-Einsatz gegen Rocker reißt Schüler aus dem Schlaf

Doch diese Standort-Entscheidung sorgte noch für mehr Aufregung. Denn so bekamen die Schüler des einen Hotels am 1. Oktober auch noch hautnah einen SEK-Einsatz gegen Rocker mit. So wurden sie am frühen Morgen durch den Zugriff aus dem Schlaf gerissen. Das Hotel, in dem der Einsatz stattfand, haben die Schüler mittlerweile verlassen. In dem anderen würden laut „Bild“ noch 15 Schüler wohnen.

Für das nächste Semester will die Justizvollzugsschule die Hotel-Kriterien überarbeiten.

(bs)