NRW-Verein säuft sich zu Bier-Rekord auf Mallorca – irre, was auf der Rechnung steht

Es ist eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen: Mallorca. Die Balearen-Insel ist für ihre traumhafte Natur, kilometerlange Sandstrände und vor allem eins bekannt: den Ballermann. Der berühmt-berüchtigte Partystrand von Mallorca wird angeführt vom Bierkönig und ist jedes Jahr das Ziel jeder Menge Feierwütigen und so einiger Schnapsnasen.

Doch nicht nur im Sommer, sondern auch außerhalb der Hauptsaison zieht es immer wieder Partyfans in die vielen Bars. So auch diesen Schützenverein aus NRW. Und die Mitglieder hatten eine besondere Mission: Sie wollten den Bier-Rekord knacken.

Schützenverein aus NRW auf großer Mission

Die rund 40 Mitglieder des Schützenvereins Lerche-Rottum-Derne 1844 e.V. reisten am 10. Februar nach Mallorca. Zugegeben, nicht gerade mitten in der Bade-Saison, doch zum Bier trinken reicht es allemal. Gegen 11 Uhr morgens suchten die Mitglieder der Jungen Kompanie des Vereines die Kneipe auf und verließen sie erst acht Stunden später. Schließlich hatten sie eine Mission: Sie wollten den inoffiziellen Bier-Rekord knacken. Ihr Ziel war es, 1.333 0,2-Liter-Gläser Bier zu trinken. Der aktuelle Rekord aus dem Oktober 2023 liegt bei 1.234 Gläsern Bier(0,2 Liter).

In einem Video auf Youtube wurde die Truppe während des Rekordversuches begleitet. Schlussendlich wurden nur 1.330 Gläser Bier getrunken – ganz knapp unter dem angepeilten Ziel. Dennoch haben sie einen neuen, beachtlichen Rekord aufgestellt. Erst gegen 19 Uhr verließ die Truppe die Kneipe wieder. Natürlich nicht, ohne die stolze Rechnung zu begleichen. Satte 2.793 Euro haben die 40 Köpfe in der Kneipe liegen lassen.

Diese stolze Rechnung mussten die Jungs aus NRW am Ende des Tages begleichen. Foto: Playaholiker/ YouTube

„Respekt“

Die Fans des Schützenvereins aus NRW sind zumindest mächtig beeindruckt. Auf Facebook gratulieren sie den Mitgliedern zu ihrem denkwürdigen Rekord. „Respekt!“, lautet einer der Kommentare. Ob sich nun weitere Vereine der Herausforderung annehmen, bleibt abzuwarten. Schließlich steht die nächste Ballermann-Saison schon in den Startlöchern.

Am 17. April geht es auf Mallorca dann offiziell weiter. In diesen Tagen findet das traditionelle Mallorca-Opening statt, an dem tausende Ballermannfans die Saisoneröffnung gebührend feiern. Ob eine Gruppe den denkwürdigen Bier-Rekord des Vereins aus NRW knacken wird? Es bleibt für die Malle-Fans spannend.