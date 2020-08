NRW: Schreckliches Unglück! Kleinkind fällt aus Fenster – Klinik!

NRW: Schrecklicher Unfall! Am Freitagnachmittag ist ein Kleinkind in Euskirchen aus einem Fenster gestürzt. (Symbolbild)

Euskirchen. Schreckliches Unglück in Euskirchen (NRW)!

Am Freitagnachmittag ist ein 14 Monate altes Mädchen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Euskirchen (NRW) gestürzt!

NRW: Kleinkind stürzt aus Fenster

Das Unglück ereignete sich gegen 16.20 Uhr in der Straße Erftbleiche, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Bei seinem Sturz aus dem Fenster im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses erlitt das einjährige Kleinkind schwere Verletzungen.

Nach Informationen der „Bild“ stürzte das Mädchen dabei vier bis fünf Meter in die Tiefe. Die Polizei rief sofort einen Rettungshubschrauber zu der Unglücksstelle, mit dem das Kind wurde in die Kölner Uniklinik geflogen.

Noch gibt es keine Angaben dazu, wie es dem Kleinkind gelungen ist, auf das Fensterbrett zu klettern. Auch ob die Eltern zum Unfallzeitpunkt in der Wohnung waren, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. (at)