NRW: Schreckliches Bild! Was Corona-Leugner an einer Brücke aufgehängt haben, ist gruselig

Gruselige Aktion in NRW!

Am Samstagmorgen hat sich auf einer Brücke in Minden ein schreckliches Bild geboten. Corona-Leugner hatten dort Freitagnacht etwas aufgehängt, das absolut gruselig ist.

NRW: Corona-Leugner sorgen für schreckliches Bild auf Brücke

Corona-Leugner sind fest davon überzeugt, dass den Menschen durch die Corona-Schutzmaßnahmen unrecht getan wird. Dabei habe ihrer Ansicht nach sogar die Presse Mitschuld daran.

In Minden (NRW) ist es nun zu einer gruseligen Aktion gekommen. Unbekannte haben dort in der Nacht zu Samstag auf einer Brücke eine menschengroße Puppe aufgehängt, welche an einem Strick um den Hals an einem Galgen baumelte.

Um ihren Hals hing ein großes Schild, auf der „Covid-Presse“ geschrieben war. Zudem waren ihren Augen mit einer Maske verdeckt. Auf dieser war das Wort „blind“ geschrieben.

Das Bündnis „Minden gegen Rechts“ verurteilte die Aktion am Samstag und schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Ganz offensichtlich soll mit dieser Installierung eine Hinrichtung von Medienschaffenden assoziiert werden.“ Weiter heißt es, „dieses neue Zeichen der Menschenfeindlichkeit (sei) an niederer Motivation kaum noch zu übertreffen.“

„Minden gegen Rechts“ erinnerte daran, dass es sich nicht um die erste Aktion von Corona-Leugnern gegen Politiker und Journalisten handelte. Bereits im Sommer hatten Unbekannte in der Stadt Sticker angebracht und Flyer verteilt, welche „aus der verschwörungsidelogischen Szene“ stammen sollen.

Eindeutige Reaktion auf Grusel-Vorfall

Die Meinung von Facebook-Nutzern zu der gruseligen Aktion ist hingegen klar. Sie schreiben zum Beispiel:

„Einfach diesen Menschen keine Beachtung schenken. Aufmerksamkeit ist doch genau das, was sie erreichen wollen.“

„Es werden auch Flyer in Briefkästen geworfen. Eine sehr gute Freundin in PH und auch Oeynhausen. Zeigt wohl, dass hier einiges brodelt, was zu nichts Guten führt.“

„Diese Art und Weise der Meinungsäußerung ist m. E. durch das Grundgesetz nicht mehr geschützt und geht eindeutig zu weit. Es kann nur Ausdruck einer ganz kleinen Minderheit innerhalb unserer Gesellschaft sein, und einen entsprechend minimalen Raum in der öffentlichen Wahrnehmung bzw. Berichterstattung erhalten.“

„Das ist ein Grund für Angst nicht das Virus - sehr sehr übel.“

Zu dem oder den Tätern habe es bislang keinerlei Hinweise gegeben, schrieb das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Klar ist aber, dass die Verursacher des schrecklichen Bildes eindeutig zu weit gingen. Die Polizei werde sich nun mit dem Vorfall beschäftigen.