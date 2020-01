NRW: Schrecklicher Unfall! Junge (3) fällt aus Fenster und stirbt

Iserlohn. Traurige Nachrichten aus NRW. Am Dienstagabend ist ein Junge (3) aus einem Fenster gestürzt und gestorben.

Gegen 17.20 Uhr fiel der Dreijährige in Iserlohn/NRW aus dem Fenster aus der dritten Etage zehn bis zwölf Meter in die Tiefe. Der Junge landete auf dem Gehweg am Lasbecker Weg. Er soll vorher mit seinen beiden Geschwistern (2 und 4) gespielt haben.

Die Eltern waren laut Polizei in einem Nachbarraum, als der älteste Sohn in die Küche kam und von dem schrecklichen Unfall berichtete. Der Vater wählte den Notruf der Polizei, die verständigten die Rettungskräfte.

Die Feuerwehr reanimierten den kleine Jungen im Rettungswagen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Dreijährige in eine Klinik in Dortmund geflogen. Noch am selben Abend starb das Kind an seinen schweren Verletzungen.

Es wird vermutet, dass der Junge das Fenster selbst geöffnet haben soll. „Das wissen wir noch nicht zu 100 Prozent. Es könnte auch eines der Geschwister gewesen sein“, so ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN.

Die Familie steht unter Schock. Ein Notfallseelsorger wurde am Abend noch bestellt. Die Polizei hat das Jugendamt bereits informiert. Die Ermittlungen zu dieser Tragödie in NRW wurden aufgenommen. (ldi)