NRW: Schrecklicher Unfall! Auto fährt Mutter an – Baby fällt aus Kinderwagen

Hagen. Schockierende Szenen in Hagen (NRW)!

Eine Frau (40) war mit ihrem Mann am Sonntagvormittag gegen 11.40 Uhr auf der Berliner Straße in Hagen (NRW) unterwegs. Das gemeinsame Baby (fünf Monate) schoben sie im Kinderwagen vor sich her. Doch dann sahen sie plötzlich ein Auto auf sie zukommen.

NRW: Autofahrer fährt Mutter mit Kinderwagen an

Der Fahrer (45) eines Peugeot war mit seinem Auto plötzlich von der Straße abgekommen. Er fuhr gegen den Bordstein und stieß dabei mit der 40-jährigen Mutter zusammen. Durch den wuchtigen Zusammenstoß verlor die Frau die Kontrolle über den mitgeführten Kinderwagen.

Der Wagen stürzte um – und das fünf Monate alte Baby fiel heraus. Doch wie durch ein Wunder blieb das Kleinkind völlig unverletzt. Es stürzte auch nicht auf die Straße, sondern blieb auf dem Gehweg liegen. Auch der Vater des Kindes kam ohne Verletzung davon, da er rechtzeitig zur Seite springen konnte. Die Mutter jedoch zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu.

Die 40-Jährige musste in einem Hagener Krankenhaus behandelt werden. Auch das Baby wurde in die Klinik gebracht, jedoch nur vorsorglich, wie die Polizei Hagen am Montagvormittag mitteilte.

Autofahrer wurde von Sonne geblendet

Doch wie konnte es zu dem dramatischen Unfall kommen? Gegenüber der Polizei hatte der Peugeot-Fahrer erklärt, dass ihn beim Fahren die Sonne geblendet habe. Als er jedoch die Sonnenblende herunterklappte, habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei von der Straße abgekommen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (at)