NRW: Schrecklicher Arbeitsunfall! Bagger-Schaufel kracht auf Bauarbeiter – Mann lebensgefährlich verletzt

In Moers (NRW) kam es am Dienstagmorgen zu einem schweren Arbeitsunfall.

Moers. Bei einem schweren Arbeitsunfall in Moers (NRW) am Dienstagmorgen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Informationen der Redaktion löste sich eine Schaufel von einem Bagger und traf den Mann, der in der Straße Am Jostenhof in Moers (NRW) mit Tiefbauarbeiten beschäftigt war.

NRW: Schlimmer Arbeitsunfall in Moers – Baggerschaufel trifft Mann

Nach der Behandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz.

Ein Notfallseelsorger betreute seine Kollegen vor Ort.

Warum sich die Schaufel von dem Bagger gelöst hat, ist noch unklar.

Sicherheitsmaßnahmen auf Baustelle stehen auf dem Prüfstand

Zusätzlich zu den polizeilichen Ermittlungen wurde das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet, um vor Ort die Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und die Untersuchung der genauen Unfallursache einzuleiten. (vh)