NRW: Schreckliche Tragödie! Kleiner Junge (3) leblos in Gartenteich gefunden

NRW: Am Sonntagmittag wurde ein Dreijähriger leblos in einem Gartenteich gefunden. (Symbolbild)

Lüdenscheid. Schreckliche Tragödie in NRW! Ein dreijähriger Junge wurde am Sonntag in Lüdenscheid tot in einem Gartenteich aufgefunden.

NRW: Junge liegt leblos in Gartenteich

Gegen 14 Uhr alarmierten Angehörige die Polizei in Lüdenscheid (NRW), nachdem sie den Dreijährigen leblos im Gartenteich eines Hauses auf der Kalver Straße gefunden hatten. Einsatzkräfte eilten herbei und brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Auf dem Weg dahin versuchten sie immer wieder, den Jungen wiederzubeleben.

Doch die Reanimationsmaßnahmen hatten keinen Erfolg. Der Dreijährige verstarb am Abend im Krankenhaus.

Polizei geht von Unglücksfall aus

Die Polizei geht nach bisherigen Kenntnissen von einem Unglücksfall aus.

Nach dem schrecklichen Fund des Jungen wurden das Jugendamt sowie Seelsorger informiert. Es wird überprüft, ob Aufsichts- oder Fürsorgepflichten verletzt worden. Die Ermittlungen zu der schrecklichen Tragödie dauern an. (nk)