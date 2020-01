NRW: Schrecklicher Fund! Drei Leichen blutüberströmt aufgefunden

In diesem Wohnhaus bei Aachen sind am Samstagmorgen drei Leichen entdeckt worden.

Langerwehe. Die Polizei hat am Samstag in einem Familienhaus in Langerwehe im Kreis Düren (NRW) bei Aachen drei Tote gefunden. Dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Aachen gegenüber DER WESTEN.

NRW/Kreis Düren: Leichen blutüberströmt aufgefunden

Nach Informationen der „Aachener Nachrichten“ soll es sich bei den Toten um drei Erwachsene handeln, die alle blutüberströmt gewesen sein sollen. Gegen 10 Uhr seien sie entdeckt worden.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aachen sagte, dass im Laufe des Nachmittags weitere Informationen zu dem Fall bekannt gegeben werden sollen.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. (dpa/mb)