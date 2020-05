NRW: Schreckliche Bluttat – Mann verfolgt 32-Jährigen und sticht mehrmals auf ihn ein

Bonn. Schreckliche Bluttat in Bonn (NRW)! Nach einer Auseinandersetzung mit Messerstecherei am Freitagabend in der City hat die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das teilten die Behörden am Samstagmorgen mit.

Zwei Männer (19 und 32 Jahre alt) hielten sich in einer Hotelanlage an der Prinz-Albert-Straße in Bonn (NRW) auf, als ein Mann (39) mit einem Messer auf sie zukam und dem 32-Jährigen unvermittelt in den Oberkörper stach.

NRW: Schreckliche Bluttat in Bonn - Messerstecherei unter Männern

Die beiden Angegriffenen nahmen Reißaus und versteckten sich auf der Toilette eines Restaurants in der Quantiusstraße. Doch der Messerangreifer spürte sie auf und stach erneut zu. Das ließ der 19-Jährige nicht auf sich sitzen und zog ebenfalls ein Messer. Zunächst attackierte er den Angreifer mit einem Feuerlöscher, bevor er zustach.

Der 39-Jährige ergriff die Flucht. In der Öffentlichkeit wurde die Polizei auf den verletzten Mann aufmerksam. Nachdem ihn der Notarzt vor Ort noch versorgte, wurde er ins Krankenhaus gefahren.

Auch die anderen beiden Männer wurden aufgegriffen. Der 32-Jährige verletzte wurde ebenfalls nach notärztlicher Behandlung in eine Klinik gebracht. Bei beiden bestehe keine Lebensgefahr, so die Polizei.

Beide Kontrahenten wurden indes festgenommen, Polizeistreifen bewachen die jeweiligen Krankenstationen. Auch der 19-Jährige wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam genommen.

Mordkommission ermittelt

Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe zum Tatmotiv werden noch ermittelt. Auch der genaue Verkauf der Geschehnisse ist noch unklar. Blutproben wurden entnommen.

Fest steht allerdings: Die drei Männer sind der Polizei keine Unbekannten. „Auf den Gebieten der Eigentums- und Gewaltkriminalität sowie aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“ seien sie bekannt, teilten die Beamten mit.