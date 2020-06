NRW: Schock im ICE! Zug rast gegen brennenden Baum

Die Fahrgäste des ICE wurden in NRW evakuiert.

Wuppertal. In Wuppertal (NRW) ist am Samstag ein ICE mit 150 Menschen an Bord gegen einen brennenden Baum gefahren.

Eigentlich wollte der Schnellzug von Berlin nach Köln. Doch kurz vor Wuppertal-Oberbarmen (NRW) war die Fahrt plötzlich vorbei.

NRW: Baum fällt auf Oberleitung und fängt Feuer

Wie die Polizei erklärte, war ein Baum am Samstagnachmittag auf die Oberleitung über den Gleisen gefallen. Daraufhin fing der Baum Feuer und fiel auf die Gleise.

Der Fahrer des heranrauschenden ICE konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem brennenden Baum. Daraufhin wurden alle Fahrgäste evakuiert.

Schock und Kreislaufbeschwerden

Ein Fahrgast habe bei dem Unfall einen Schock erlitten, ein weiterer habe über Kreislaufbeschwerden geklagt, hieß es von der Polizei. Die übrigen Reisenden wurden mit Reisebussen zum nächsten Bahnhof gebracht. (nr mit dpa)