NRW: Drei verdächtige Briefe sorgten in mehreren Städten für große Polizei- und Feuerwehreinsätze. (Symbolbild)

NRW: Schock für Familien und auf Polizeiwache – verdächtige Briefumschläge in mehreren Städten

Hagen/Iserlohn. An drei Orten in NRW ist es am Samstag zu ähnlichen beunruhigenden Szenen gekommen!

In Hagen, Iserlohn und im Ennepe-Ruhr-Kreis gingen bei Privatpersonen oder Polizeiwachen verdächtige Briefumschläge ein. In jedem befand sich ein weißes Pulver.

NRW: Verdächtige Briefe in mehreren Städten abgegeben

In Hagen erhielt eine Familie am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr einen solchen Briefumschlag – zusätzlich befand sich darin ein Drohschreiben. Sofort alarmierte die Familie Polizei und Feuerwehr. Mit Unterstützung ihrer Dortmunder Kollegen konnte die Hagener Feuerwehr die Substanz in einem mobilen Labor untersuchen. Das Ergebnis war verblüffend.

Es handelte sich um handelsübliches Backpulver. Für die Empfänger der Briefe ging also diesbezüglich keine Lebensgefahr aus. Auch in den Briefumschlägen, der bei der Polizeiwache Iserlohn (Märkischer Kreis) und im Ennepe-Ruhr-Kreis eingingen, befand sich Backpulver. Ob in diesen beiden Umschlägen allerdings ebenfalls Drohschreiben beigelegt wurden, ist nicht bekannt.

Aktuell wird geprüft, ob zwischen den drei Briefen ein Zusammenhang besteht. (at)