NRW: Schock-Anklage gegen Mutter (52) - was sie ihrer Tochter angetan haben soll, ist grausam

Hagen. Schwere Vorwürfe gegen eine Mutter aus Hagen (NRW)!

Was der 52-Jährigen vorgeworfen wird, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Patricia H. aus NRW soll ihre leibliche Tochter fast zwei Jahre lang gequält haben. Nun muss sie sich vor dem Landgericht Hagen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten.

NRW: Schwere Vorwürfe gegen Mutter aus Hagen

Es ist absolut grausam, was die Frau ihrer Tochter angetan haben soll. Zwischen Anfang 2016 bis Ende 2017 soll sie ihre Tochter, die zur Tatzeit zwischen acht und zehn Jahre alt gewesen ist, furchtbaren Qualen ausgesetzt haben, das Kind verletzt, eingesperrt und bedroht haben.

Regelmäßig habe sie ihre Tochter in kaltem Wasser gebadet oder das Mädchen gezwungen, kaum bekleidet vor einem geöffneten Fenster zu stehen. Nachts soll Patricia H. das Kind eingesperrt haben.

Vorwurf der schweren Körperverletzung

In insgesamt acht Fällen wird der 52-Jährigen teils gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Beim Baden soll die Mutter aus Hagen ihre Tochter unter Wasser gedrückt haben, sodass sie keine Luft mehr bekam. Andere Male soll sie ihr eine Socke und ein Küchentuch in den Mund gesteckt haben, sodass das Mädchen nicht atmen konnte. Patricia H. soll den Kopf ihres Kindes gegen den Haltegriff der Badewanne geschlagen, ihr mit einer Schere in die Hand gestochen und ihr in die Vagina gekniffen haben. Zudem soll sie die 52-Jährige ihrer Tochter mit einem Gürtel auf den Oberschenkel und mit dem Griff eines Messers gegen den Hinterkopf geschlagen haben.

Misshandeltes Mädchen (10) alarmiert Polizei selbst

Nach fast zwei Jahren voller Qualen war es das misshandelte Kind selbst, das von zu Hause weggelaufen ist und die Polizei alarmiert hat.

Der Angeklagten droht wegen Misshandlung einer Schutzbefohlenen eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Die 52-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuß, sie ist nicht vorbestraft.

Der Prozess vor dem Landgericht Hagen gegen Patricia H. beginnt am Freitag, 6. November. Für das Verfahren sind drei Verhandlungstage vorgesehen. (cs)