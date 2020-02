NRW: Schrecklicher Verkehrsunfall! Auto prallt frontal gegen Baum +++ Junger Mann (19) stirbt, zwei Schwerverletzte

In Haltern am See (NRW) hat sich am frühen Samstag ein schrecklicher Unfall ereignet. (Symbolbild)

Haltern am See

Haltern am See

Haltern am See. Schreckliche Nachrichten aus Haltern am See (NRW). In den frühen Morgenstunden des Samstags hat sich ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-Jähriger starb, zwei Männer sind schwerverletzt.

Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, kam das Auto mit drei Insassen gegen 3.04 Uhr morgens in einer Rechtskurve von der Recklinghäuser Straße in Haltern am See (NRW) ab. Das Trio war gerade in Richtung Marl unterwegs.

NRW: 19-Jähriger stirbt bei Unfall in Haltern am See

Das Fahrzeug touchierte zuerst einige Bäume, ehe es frontal gegen einen Baum krachte. Für den 19-jährigen Mitfahrer aus Oer-Erkenschwick, der auf der Rückbank saß, kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

Der Fahrer und der Beifahrer (beide 20), die ebenfalls aus Oer-Erkenschwick stammen, wurden schwerverletzt und kamen in Krankenhäuser in Recklinghausen und Marl. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Überhöhte Geschwindigkeit als Unfallursache

Überhöhte Geschwindigkeit sei „höchstwahrscheinlich“ die Ursache für den Unfall, so die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzwagen vor Ort. Zudem wurde ein Hubschrauber eingesetzt, um die Umgebung nach möglichen Verletzten abzusuchen. Die beiden Überlebenden standen unter Schock und konnten von der Polizei nicht befragt werden.

Zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde das Unfallauto wurde sichergestellt. (cs)